Ізраїльські війська не покинуть Сектор Гази, доки не повернеться кожен заручник – влада

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ізраїльські війська не покинуть Сектор Гази, доки всі заручники не будуть повернуті до Ізраїлю.

Також він додав, що, будь-які майбутні переговори з ХАМАС будуть проводитися під час бойових дій.

Про це пише The Times of Israel.

Заява Галанта була зроблені під час поїздки міністра по Сектору Гази вперше з початку війни.

«Наша здатність вилучити першу групу заручників походить від тиску з боку військових. Як тільки посилюється військовий тиск, вони хочуть перерви. Коли ви збільшуєте тиск, вони хочуть ще однієї перерви. Коли ви збільшуєтеся ще більше, вони готові прийти з пропозицією, а коли ви збільшуєтеся ще більше, і вони готові прийти з пропозицією, яку можна прийняти, ось і весь метод», — каже Галлант.

«Ми не можемо зупинити операцію та війну в Газі, поки не досягнемо ситуації, коли ми повернемо всіх заручників назад, тому що у нас їх набагато більше», — каже він.

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Галант каже, що перемир'я буде коротким: “Будь-які подальші переговори будуть під критикою. Це означає, що якщо вони хочуть продовжити обговорення наступної угоди, це буде відбуватися, поки падають бомби та борються сили, це основа».

Офіс Галланта каже, що він відвідав північне узбережжя Гази, і командири його поінформували про операції сил під час боїв та їх безпеку під час припинення вогню.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Ізраїль повернув перших заручників ХАМАСу у межах перемир'я.

Додамо, що о 7 ранку 24 листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

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