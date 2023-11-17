Ізраїльські військові наблизилися до інфраструктури ХАМАС на півночі Гази

Глава ЦАХАЛу заявив, що військові «близькі» до ліквідації інфраструктури ХАМАС на півночі Гази

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві під час сьогоднішнього візиту до сектора Газа каже, що військові «близькі» до ліквідації «військової системи» ХАМАС у північній частині території.

Про це пише The Times of Israel.

«Ми дуже близькі до знищення військової системи [Хамас], яка існувала в північній частині сектора Газа», — каже Халеві командирам у відео, опублікованому ЦАХАЛОМ.

Також читайте Ізраїль переходить до наступного етапу операції в Секторі Гази – міністр оборони

«Ми завершимо це, у нас є ще деякі роботи, але ми добре наближаємось до цього», – додає він.

Він додає, що Армія оборони Ізраїлю збирається продовжувати свою діяльність у секторі Газа, доки їй буде дозволено продовжувати діяти, «у все більшій кількості районів, і збирається вбивати командирів і оперативників ХАМАСу і знищувати інфраструктуру».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що встановила оперативний контроль над портом Гази. Цей район використовувався ХАМАСом як тренувальна база для своїх військово-морських сил.

Читайте також: