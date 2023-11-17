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Ізраїльські військові наблизилися до інфраструктури ХАМАС на півночі Гази

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ізраїльські військові наблизилися до інфраструктури ХАМАС на півночі Гази

ЦАХАЛ продовжує рухатися вперед

Глава ЦАХАЛу заявив, що військові «близькі» до ліквідації інфраструктури ХАМАС на півночі Гази

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві під час сьогоднішнього візиту до сектора Газа каже, що військові «близькі» до ліквідації «військової системи» ХАМАС у північній частині території.

Про це пише The Times of Israel.

«Ми дуже близькі до знищення військової системи [Хамас], яка існувала в північній частині сектора Газа», — каже Халеві командирам у відео, опублікованому ЦАХАЛОМ.

«Ми завершимо це, у нас є ще деякі роботи, але ми добре наближаємось до цього», – додає він.

Він додає, що Армія оборони Ізраїлю збирається продовжувати свою діяльність у секторі Газа, доки їй буде дозволено продовжувати діяти, «у все більшій кількості районів, і збирається вбивати командирів і оперативників ХАМАСу і знищувати інфраструктуру».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що встановила оперативний контроль над портом Гази. Цей район використовувався ХАМАСом як тренувальна база для своїх військово-морських сил.

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Дата публікації
Перегляди
30
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