Ізраїльські військові розповіли, скільки палестинських бойовиків знищили під час війни у Секторі Гази

У ході війни проти ХАМАС у секторі Газа було вбито понад 7000 палестинських бойовиків, заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі.

"Це мінімальна оцінка", - сказав він в інтерв'ю 12-му каналу ізраїльського телебачення у суботу, 9 грудня, - пише DW.

За словами Ханегбі, кількість убитих бойовиків може бути вищою, оскільки ізраїльська сторона не знає, скільки людей можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях, збудованих ХАМАС у Газі.

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герці Халеві закликав ізраїльських військових посилити тиск на ХАМАС, система якого, мабуть, руйнується. "Ми бачимо терористів, які здаються, це ознака краху системи, ознака того, що нам потрібно сильніше тиснути", - сказав він на зустрічі з військовими.

Водночас Ізраїль підтвердив смерть 25-річного заручника ХАМАС. Один з ізраїльських заручників, який утримувався ХАМАС у секторі Газа, 25-річний Саар Барух, загинув у полоні, підтвердило 9 грудня керівництво кібуца Беері, в якому проживав чоловік.

Раніше бойовики ХАМАС заявили, що заручника було вбито під час невдалої спроби ізраїльських військових звільнити його, за якою були збройні сутички. Угруповання 8 грудня опублікувало відео, наприкінці якого було видно закривавлене тіло, імовірно Саара Баруха.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що при спробі звільнення заручника було тяжко поранено двох ізраїльських бійців. "Ми не врятували жодного заручника під час цієї операції", - сказав він.

Зауважимо, що Ізраїль готується до операції "Атлантида". Вона передбачає затоплення тунелів під Сектором Гази.

Додамо, що ми раніше інформували, що Ізраїль розкрив, скільки його військових загинуло під час операції проти ХАМАСу.

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