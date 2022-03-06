Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним, поговорив із Зеленським і летить до Шольца

Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним, поговорив із Зеленським і летить до Шольца

У виданні припускають, що Ізраїль на прохання Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся у суботу у Москві з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Вони обговорили війну України. Перед вильотом до Москви президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Беннетом і розповів про попередні розмови з Путіним.

Потім ізраїльський прем'єр поговорив телефоном із президентом Володимиром Зеленським. За словами представника ізраїльського уряду, Беннет координує свої дії зі США, Францією та Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет вирушив до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

У виданні припускають, що Ізраїль на пропозицію Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною. Беннетт полетів у Москву, порушуючи релігійний закон про суботу. За його словами, юдаїзм дозволяє це, коли потрібно зберегти людські життя. Прем'єра супроводжував міністр житлового будівництва Зеєв Елькін, вихідець із України.

Як пише CNN, зустріч Беннета з Путіним пройшла зі схвалення адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що Путін пригрозив Заходу, що "спроби закрити небо над Україною вважатимуться участю у військових діях".