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Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним, поговорив із Зеленським і летить до Шольца

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Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним, поговорив із Зеленським і летить до Шольца

Associated Press

У виданні припускають, що Ізраїль на прохання Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся у суботу у Москві з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Вони обговорили війну України. Перед вильотом до Москви президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Беннетом і розповів про попередні розмови з Путіним.

Потім ізраїльський прем'єр поговорив телефоном із президентом Володимиром Зеленським. За словами представника ізраїльського уряду, Беннет координує свої дії зі США, Францією та Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет вирушив до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

У виданні припускають, що Ізраїль на пропозицію Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною. Беннетт полетів у Москву, порушуючи релігійний закон про суботу. За його словами, юдаїзм дозволяє це, коли потрібно зберегти людські життя. Прем'єра супроводжував міністр житлового будівництва Зеєв Елькін, вихідець із України.

Як пише CNN, зустріч Беннета з Путіним пройшла зі схвалення адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що Путін пригрозив Заходу, що "спроби закрити небо над Україною вважатимуться участю у військових діях".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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