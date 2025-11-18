Ізраїльський паспорт не допоможе?: глава НАБУ розкрив план щодо затримання Міндіча

Скандал з Тимуром Міндічем / © ТСН

Реклама

Детективи НАБУ працюють над тим, щоб запустити механізми екстрадиції підозрюваного у корупційні схемі на енергетиці Тимура Міндіча.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передає «Радіо Свобода».

За його словами, щоб розпочати процес екстрадиції, детективам НАБУ необхідно ще провести низку слідчих дій, отримати у Вищого антикорупційного суду рішення про обрання запобіжного заходу.

Реклама

Кривонос запевнив, що, навіть за наявності у Тимура Міндіча ізраїльського громадянства, екстрадувати його з Ізраїлю «не є абсолютно неможливою історією».

«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», — пояснив очільник НАБУ.

Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка і в компанії Енергоатом. Згодом стало відомо, Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.