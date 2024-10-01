Кабмін звільнив лише частину заступників Умєрова: кого залишив

Уряд звільнив двох із чотирьох заступників міністра, щодо яких Умєров підписав подання.

Кабінет міністрів України 1 жовтня погодив звільнення лише двох із чотирьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова, щодо яких він підписав подання.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, уряд звільнив із посади заступників міністра оборони Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган.

"Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган, інших заступників Умєрова не звільнили", – написав Гончаренко в Мережі.

Нагадаємо, раніше Умєров повідомив, що підписав подання до уряду про звільнення своїх заступників – Гайдера, Дараган, Олександра Сергія та Юрія Джигира. Перші двоє заступників переходять на нові посади.

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