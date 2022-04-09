Кабмін денонсував три угоди про співпрацю в галузі науки та технологій з Білоруссю

Кабмін денонсував три угоди про співпрацю в галузі науки та технологій з Білоруссю

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у суботу, 9 квітня.

Кабінет міністрів денонсував три угоди з урядом Республіки Білорусь у сфері освіти та науки.

Також читайте Уряд України юридично запровадив повне торговельне ембарго проти РФ

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у суботу, 9 квітня.

Загалом, було денонсовано угоди про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Окрім цього, також денонсовано угоду про співробітництво в галузі науки і технологій.

Нагадаємо, загроза участі білоруських збройних сил у війні Росії проти України зберігається. Також, за даними Міноборони України, залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

Читайте також: