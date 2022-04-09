Кабмін денонсував три угоди про співпрацю в галузі науки та технологій з Білоруссю

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у суботу, 9 квітня.
Кабінет міністрів денонсував три угоди з урядом Республіки Білорусь у сфері освіти та науки.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у суботу, 9 квітня.
Загалом, було денонсовано угоди про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Окрім цього, також денонсовано угоду про співробітництво в галузі науки і технологій.
Нагадаємо, загроза участі білоруських збройних сил у війні Росії проти України зберігається. Також, за даними Міноборони України, залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.
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