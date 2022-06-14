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Кабмін погодив відставку голови Чернівецької ОВА: подробиці

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Кабмін погодив відставку голови Чернівецької ОВА: подробиці

Фото: Сергій Осадчук, facebook

Кабінет міністрів України погодив відставку голови Чернівецької ОВА Сергія Осадчука.

Раніше ЗМІ повідомляли про обшуки у Чернівецькій ОВА, а СБУ затримала заступника Осадчука на махінаціях з гуманітарною допомогою. 

Про це повідомив постпред Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

"Погоджено звільнення Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні. 

Також за даними Мельничука, звільнено Криворучко Олену з посади голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Нагадаємо, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА відбулися обшуки

Також Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

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