Кабмін погодив відставку голови Чернівецької ОВА: подробиці

Кабінет міністрів України погодив відставку голови Чернівецької ОВА Сергія Осадчука.

Раніше ЗМІ повідомляли про обшуки у Чернівецькій ОВА, а СБУ затримала заступника Осадчука на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Про це повідомив постпред Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

"Погоджено звільнення Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також за даними Мельничука, звільнено Криворучко Олену з посади голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Нагадаємо, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА відбулися обшуки.

Також Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

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