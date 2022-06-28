Кабмін погодив звільнення очільника Херсонської ОДА

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук стверджує, що Лагута залишив Херсон 25 лютого, на другий день російського вторгнення

Кабінет міністрів погодив звільнення Геннадія Лагути з посади очільника Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Інших деталей Мельничук не повідомив. Лагута очолював Херсонщину від жовтня 2021 року.

У коментарі "Суспільному" він повідомив, що не писав заяви про звільнення.

"Нічого я не писав. Поки що працював, так і працюю", — сказав Лагута.

Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук у соцмережах написав, що Лагута залишив Херсон 25 лютого, на другий день російського вторгнення, знищивши 24 лютого таємні документи.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив про конфіскацію російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого.

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