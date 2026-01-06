Кабмін погодив кандидатів на посади голів чотирьох ОВА

Кабмін / © УНІАН

Реклама

Кабінет Міністрів України провів співбесіди з кандидатами на посади очільників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій і вніс відповідні подання президенту України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, кадрові рішення є частиною перезавантаження системи управління на місцях, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Реклама

Свириденко наголосила, що ключовим завданням нових очільників регіонів є підвищення стійкості областей, зокрема прифронтових. Йдеться про ефективну організацію оборони, підтримку ветеранів, стабільну роботу освітньої сфери, взаємодію з промисловістю та розвиток громад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський продовжує впроваджувати кадрові зміни й планує призначити нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.