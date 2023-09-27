Кабмін призначив нових заступників міністра оборони: список

Ганни Маляр у списку заступників міністра оборони немає.

У середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ззаступниками міністра оборони України стали:

виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова;

ексзаступник міністра фінансів України Юрій Джигира;

Катерина Черногоренко стала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. До цього вона працювала проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації.

За інформацією NV, Наталія Калмикова, ймовірно, займе місце колишньої заступниці міністра оборони Ганни Маляр. А Юрій Джигира буде відповідати за фінансовий напрямок у Міноборони.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умєрова замість звільненого Олексія Рєзнікова

18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони України. Зокрема, посади позбулася наймедійніша з них Ганна Маляр.

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