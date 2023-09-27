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Кабмін призначив нових заступників міністра оборони: список

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Кабмін призначив нових заступників міністра оборони: список

Міністру оборони України Рустему Умєрову призначили заступників / Фото: УНІАН

Ганни Маляр у списку заступників міністра оборони немає.

У середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ззаступниками міністра оборони України стали:

  • виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова;
  • ексзаступник міністра фінансів України Юрій Джигира;
  •  Катерина Черногоренко стала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. До цього вона працювала проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації.

За інформацією NV, Наталія Калмикова, ймовірно, займе місце колишньої заступниці міністра оборони Ганни Маляр. А Юрій Джигира буде відповідати за фінансовий напрямок у Міноборони.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умєрова замість звільненого Олексія Рєзнікова

18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони України. Зокрема, посади позбулася наймедійніша з них Ганна Маляр. 

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Дата публікації
Перегляди
608
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