Кабмін призначив нову заступницю міністра закордонних справ: хто нею стала

Кабінет Міністрів України призначив Мар’яну Бецу заступником міністра закордонних справ України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Уряд призначив Бецу Мар’яну Олександрівну заступником Міністра закордонних справ України», – написав він.

З 2001 року Беца працює на дипломатичній службі Міністерства закордонних справ України. У 2001-2005 роках та 2009-2012 роках вона займала дипломатичні посади в Договірно-правовому департаменті МЗС.

У 2005-2009 роках була співробітницею посольства України в Нідерландах і входила до складу української юридичної команди у справі про делімітацію континентального шельфу та виняткових економічних зон України та Румунії в Чорному морі, яка розглядалася в Міжнародному суді ООН. У липні 2015 року Беца була призначена начальницею Управління інформації та речницею МЗС.

З вересня 2018 року до березня 2023 року вона обіймала посаду посла України в Естонії. У 2023 році Беца була призначена послом з особливих доручень МЗС з питань світового українства.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану на 90 днів. Також була продовжена загальна мобілізація на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно.

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