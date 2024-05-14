Кабмін призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра агрополітики на Тараса Висоцького, а міністра інфраструктури – на Василя Шкуракова.

Кабінет міністрів призначив тимчасових очільників Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Отож тимчасово покладено виконання обов’язків міністра агрополітики на Тараса Висоцького, а міністра інфраструктури – на Василя Шкуракова.

Раніше міністр агрополітики Микола Сольський прокоментував свою заяву про відставку. Його підозрюють у незаконних оборудках із землею на суму в пів мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Кабмін чекає велике оновлення.

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