Кабмін призначив тимчасового керівника Держмитслужби: хто ним став

Кабмін призначив тимчасового керівника Держмитслужби: хто ним став

Також уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна.

Кабінет міністрів від 5 листопада тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Вячеслава Демченка.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 4 листопада.

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"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов'язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться у документі.

Також іншим розпорядженням уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна, якого 4 листопада Рада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Звільнити Рябікіна Павла Борисовича з посади голови Державної митної служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться у тексті документу.

Нагадаємо:

Напередодні Верховна Рада призначила чотирьох нових міністрів. Олексій Резніков пересів з крісла міністра з питань реінтеграції окупованих територій у крісло міністра оборони. Його наступницею стала Ірина Верещук, яка тепер має залишити депутатське крісло. Також депутати призначили нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та першу віце-прем'єрку, міністерку економіки Юлію Свириденко. А от крісло міністра екології поки що залишається вакантним. Вочевидь заміну звільненому Роману Абрамовському ще не узгодили.

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