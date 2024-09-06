Кабмін провів низку кадрових змін: кого звільнили, а кого призначили

Зокрема, уряд звільнив заступників міністрів закордонних справ, молоді та спорту, енергетики, оборони, освіти і науки.

Кабінет міністрів України на засіданні 6 вересня звільнив п’ятьох заступників міністрів, погодив звільнення голови Закарпатської ОДА, а також погодив нові призначення у Харківській ОДА та в Чернігівської РДА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив:

Андрія Сибігу з посади першого заступника міністра закордонних справ;

Матвія Бідного з посади заступника міністра молоді та спорту;

Світлану Гринчук з посади заступника міністра енергетики;

Наталію Калмикову з посади заступника міністра оборони;

Світлану Даниленко з посади заступника міністра освіти і науки.

Кабмін також погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОДА.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Анатолія Стельмаха.

Погоджено призначення:

Сергія Крамаренка головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;

Ігоря Турченка заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня призначила 9 нових міністрів і звільнила трьох чиновників із займаних посад.

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