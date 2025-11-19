Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики

Уряд / © Associated Press

Кабмін призначив Артема Некрасова виконувачем обов’язків міністра енергетики після звільнення Світлани Гринчук.

Про це повідомили в Міненерго.

«Виконання обовʼязків Міністра енергетики України покладено на першого заступника Міністра Артема Некрасова. Відповідне розпорядження Уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні», — йдеться у повідомленні.

«Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань — стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства», — сказав Артем Некрасов.

Що про нього відомо

Артем Некрасов до призначення працював першим заступником міністерки Світлани Гринчук. Раніше він очолював державне підприємство «Гарантований покупець».

Його кар’єра починалася у сфері юриспруденції: Некрасов був юрисконсультом у юридичному підрозділі «Сумиобленерго», керував юридичним відділом ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», а також працював радником генерального директора «Запоріжжяобленерго».

Від 2017 року обіймав низку керівних посад у «Харківобленерго»: відповідав за економічну безпеку та захист активів, очолював компанію «Харківенергозбут», а згодом став комерційним директором підприємства.

У 2020–2021 роках Некрасов був радником керівника ДП «Калуська ТЕЦ-Нова», а після цього — радником президента ДП НАЕК «Енергоатом».

До 2025 року він виконував обов’язки керівника підприємства «Гарантований покупець».

У 2001 році Некрасов закінчив Національний університет внутрішніх справ, де здобув дві спеціальності — правознавство та інформаційні системи в менеджменті. Також він має диплом фахівця Запорізького національного технічного університету за напрямом електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 315 депутатів підтримали звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук, яка також фігурує в розслідуванні НАБУ й САП. листопаді Світлана Гринчук 2025-го вона подала заяву про відставку з цієї посади на тлі розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці, до якої був причетний Тимур Міндіч.