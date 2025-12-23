Кабмін спростив передавання енергообладнання для швидкого відновлення світла

Енергетик / © ТСН.ua

Уряд ухвалив рішення, яке на період дії воєнного стану дозволяє енергетикам отримувати необхідне обладнання з державних складів без зайвих аукціонів. Це значно прискорить ремонт електромереж після російських атак.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд спрощує передачу енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання під час війни», — заявила Свириденко.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну. Воно передбачає можливість для операторів систем розподілу електроенергії отримувати державне обладнання в оренду без проведення аукціонів.

Як пояснила прем’єрка, йдеться про техніку, яка наразі не використовується державними підприємствами, але може бути задіяна для оперативного відновлення електропостачання після ворожих обстрілів.

«Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно», — наголосила вона.

Координацію обліку такого обладнання та визначення актуальних потреб енергосистеми здійснюватиме Міністерство енергетики. Після цього техніка в оперативному порядку передаватиметься операторам електромереж для виконання робіт на місцях.

Зазначається, що спрощений механізм передачі обладнання діятиме протягом усього періоду воєнного стану, а також ще шість місяців після його скасування.

Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня російська армія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. За словами Свириденко, під прицілом опинилися переважно західні регіони. Енергетики були змушені запровадити аварійні відключення електроенергії в усіх областях. Наразі триває координація рятувальних та відновлювальних служб для стабілізації мережі.