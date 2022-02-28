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Кабмін ухвалив постанову про 100 тисяч гривень українським військовим

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Кабмін ухвалив постанову про 100 тисяч гривень українським військовим

Associated Press

Раніше відповідне рішення анонсував президент Володимир Зеленський.

Кабмін України 28 лютого ухвалив постанову, згідно з якою держава платитиме військовослужбовцям, які захищають країну, по 100 тис. грн на місяць, а сім’ям загиблих – одноразово 15 млн грн.  

© Associated Press
Associated Press

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу", ­– йдеться у повідомленні.

Про що йдеться у постанові

Зауважимо, що згідно з рішенням, в умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку, Держспецтранспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейським виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30 тис грн на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів  ̶  розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн на місяць (пропорційно до часу участі у таких діях та заходах).

Сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачуватимуть одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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