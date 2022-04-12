Кабмін виділив мільярд гривень на відновлення інфраструктури у частинах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей

Кабмін виділив мільярд гривень на відновлення інфраструктури у частинах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей

Уряд також постійно надсилає гуманітарну допомогу, безкоштовні речі, медикаменти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив один млрд грн на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

Про це прем’єр сказав під час свого відеозвернення 12 квітня.

"Крім того, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення про виділення додаткових 490 млн грн для базового відновлення та нормальної роботи дорожньої інфраструктури, у тому числі на звільнених територіях", – повідомив Шмигаль.

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Нагадаємо, прем’єр також повідомив, що минулого тижня уряд додатково скерував 33 млрд грн для ЗСУ та додатково 1,5 млрд грн – для СБУ.

Для того, аби відбудувати Чернігів після обстрілів російських окупантів, знадобиться щонайменше чотири роки, повідомив мер Владислав Атрошенко.

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