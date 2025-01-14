Кабмін запровадив порядок військового обліку для осіб із судимістю: що він передбачає

Нововведення спрямовані на підвищення ефективності мобілізаційної системи та інтеграцію осіб з кримінально-виконавчої системи у військову службу.

Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку засуджених, порядок медкомісії та облік для умовно-достроково звільнених.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Оновлений порядок передбачає

Взяття засуджених на військовий облік призовників і військовозобов’язаних.

Обов’язкове проходження військово-лікарської комісії та психологічного відбору.

Перелік ТЦК і СП, які обліковуватимуть умовно-достроково звільнених осіб.

Супровід звільнених Національною гвардією до ТЦК, військових частин або спеціалізованих підрозділів.

Нагадаємо, кого із засуджених можуть мобілізувати, кого звільнять від служби та як обирають кандидатів — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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