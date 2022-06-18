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Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти "Роснефтегазу" та афілійованих підприємств

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Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти "Роснефтегазу" та афілійованих підприємств

Фото: Кабінет Міністрів України

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти російської компанії "Роснефтегаз" та афілійованих з нею підприємств, зокрема компанії "Татойл".

Пропоновані санкції передбачають блокування активів та запобігають виведенню капіталу з України.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 червня.

"Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл". Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України", – сказав Шмигаль.

"Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором", – додав він.

Нагадаємо, 17 червня російський диктатор Володимир Путін визнав, що західні санкції таки негативно вплинули на економіку РФ.

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