Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти "Роснефтегазу" та афілійованих підприємств

Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти "Роснефтегазу" та афілійованих підприємств

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти російської компанії "Роснефтегаз" та афілійованих з нею підприємств, зокрема компанії "Татойл".

Пропоновані санкції передбачають блокування активів та запобігають виведенню капіталу з України.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 червня.

"Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл". Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України", – сказав Шмигаль.

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"Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором", – додав він.

Нагадаємо, 17 червня російський диктатор Володимир Путін визнав, що західні санкції таки негативно вплинули на економіку РФ.

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