Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання працівників держорганів

Бронювання можливе тільки за умови оновлення громадянами своїх військово-облікових даних.

Уряд оновив правила бронювання чоловіків. Згідно з новою постановою Кабміну, держоргани та державні підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей.

Про це йдеться у постанові КМУ.

Зміни набрали чинності 2 жовтня 2024 року, коли було затверджено “Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг”. Цей порядок затверджено постановою від 5 червня 2024 року № 650, з урахуванням змін, внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 року № 1125.

Отримати бронювання можливо лише за умови, що громадяни оновили свої військово-облікові дані. Для цього військовозобов'язаний має бути на військовому обліку, мати військово-обліковий документ (паперовий чи електронний), підтвердити правильність своїх даних щодо обліку та не бути в розшуку.

Відповідно до постанови Кабміну № 76, є визначені критерії, за якими підприємства можуть бути визнані критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період. Серед цих критеріїв:

Загальна сума сплачених податків перевищує 1,5 мільйона євро.

Сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 мільйони євро.

Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Підприємство важливе для певної галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Відсутність заборгованості з єдиного внеску на соціальне страхування.

Середня зарплата працівників на підприємстві за останній квартал не менша, ніж середня зарплата в регіоні за IV квартал 2021 року.

Підприємство є резидентом Дія Сіті.

Підприємство може бути визнане критично важливим, якщо воно відповідає хоча б двом із цих критеріїв. Такі підприємства мають право забронювати 50% своїх працівників, а в разі потреби — і більше.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набув чинності закон України, що вносить зміни до законодавства щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Однією з основних змін є зниження призивного віку з 27 до 25 років.

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