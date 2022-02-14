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Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовослужбовцям

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Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовослужбовцям

Кабінет Міністрів України

День єднання в Україні відзначатиметься 16 лютого.

Увечері 14 лютого уряд затвердив план заходів із відзначення Дня єднання, який, відповідно до указу президента, в Україні відзначатимуть 16 лютого.

Що передбачає новий указ президента "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" і що затвердив уряд:

  • Від 1 березня 2022 року виплати військовослужбовцям Збройних Сил будуть підвищені на 30%.
  • Від початку 2022 року до 20% зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже ухваленого рішення про підвищення на 10% від 1 лютого).
  • Створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

День єднання в Україні відзначатимуть щороку.

"День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання — незламна сила України", — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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