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Кабмін затвердив механізм виплат 15 млн грн сім’ям загиблих добровольців
Уряд встановив порядок одноразових виплат родинам загиблих захисників України.
Кабінет Міністрів України 30 липня ухвалив рішення, яким затверджено механізм виплати одноразової грошової допомоги членам сімей українських військовослужбовців-добровольців, які загинули або померли внаслідок участі в захисті України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.
«Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України», — йдеться у заяві.
Одноразова грошова допомога — це форма підтримки від держави для сімей тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.
Новий порядок виплат встановлює чіткий і справедливий механізм — аби кожна родина знала, як саме і за яких умов вона може отримати допомогу.
Отримати таку допомогу можуть члени сімей загиблих або померлих добровольців, які, у взаємодії зі Збройними силами, іншими військовими формуваннями чи правоохоронними органами, безпосередньо брали участь у відсічі російської агресії проти України.
Допомога передбачена для тих, хто загинув у двох основних періодах:
з 24 лютого по 25 березня 2022 року — незалежно від місця загибелі;
з 26 березня 2022 року і надалі — якщо смерть сталася на території бойових дій, згідно з офіційним переліком.
Розмір виплати — 15 мільйонів гривень на всю родину.
Вона надається у два етапи
1/5 суми (тобто 3 млн грн) виплачується одразу;
4/5 суми (12 млн грн) — розбивається на рівні частини і виплачується протягом 40 місяців.
Якщо родина має право на кілька видів державної допомоги — вона може обрати найвигідніший варіант. Якщо хтось із родичів добровільно відмовляється від своєї частки — вона перерозподіляється між іншими членами сім’ї.
Подати заяву можна як традиційною поштою, так і електронною. Якщо певна інформація вже є в державних реєстрах — немає потреби дублювати документи, адже працює система електронної взаємодії між установами.
Також Порядок передбачає механізм перевірки (верифікації) інформації, який здійснює Міністерство у справах ветеранів.
перевіряє подані дані;
може запросити інформацію про вже здійснені виплати;
у разі потреби — заслухати заявників або свідків;
ухвалює рішення протягом одного місяця.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень родинам українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні.