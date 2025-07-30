Кабмін затвердив механізм виплат 15 млн грн сім’ям загиблих добровольців

Гроші / © УНІАН

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Кабінет Міністрів України 30 липня ухвалив рішення, яким затверджено механізм виплати одноразової грошової допомоги членам сімей українських військовослужбовців-добровольців, які загинули або померли внаслідок участі в захисті України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

«Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України», — йдеться у заяві.

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Одноразова грошова допомога — це форма підтримки від держави для сімей тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.

Новий порядок виплат встановлює чіткий і справедливий механізм — аби кожна родина знала, як саме і за яких умов вона може отримати допомогу.

Отримати таку допомогу можуть члени сімей загиблих або померлих добровольців, які, у взаємодії зі Збройними силами, іншими військовими формуваннями чи правоохоронними органами, безпосередньо брали участь у відсічі російської агресії проти України.

Допомога передбачена для тих, хто загинув у двох основних періодах:

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з 24 лютого по 25 березня 2022 року — незалежно від місця загибелі;

з 26 березня 2022 року і надалі — якщо смерть сталася на території бойових дій, згідно з офіційним переліком.

Розмір виплати — 15 мільйонів гривень на всю родину.

Вона надається у два етапи

1/5 суми (тобто 3 млн грн) виплачується одразу;

4/5 суми (12 млн грн) — розбивається на рівні частини і виплачується протягом 40 місяців.

Якщо родина має право на кілька видів державної допомоги — вона може обрати найвигідніший варіант. Якщо хтось із родичів добровільно відмовляється від своєї частки — вона перерозподіляється між іншими членами сім’ї.

Подати заяву можна як традиційною поштою, так і електронною. Якщо певна інформація вже є в державних реєстрах — немає потреби дублювати документи, адже працює система електронної взаємодії між установами.

Також Порядок передбачає механізм перевірки (верифікації) інформації, який здійснює Міністерство у справах ветеранів.

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перевіряє подані дані;

може запросити інформацію про вже здійснені виплати;

у разі потреби — заслухати заявників або свідків;

ухвалює рішення протягом одного місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень родинам українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні.