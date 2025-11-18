ТСН у соціальних мережах

Кабмін оновив типи документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство

Уряд оновив класифікацію документів для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Паспорт

Паспорт / © DepositPhotos

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1458, якою оновив класифікацію документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або визначають спеціальний статус особи.

Про це йдеться на сайті уряду.

Згідно з постановою, уряд уточнив коди типів для низки документів, серед яких:

  • паспорт громадянина України;

  • тимчасове посвідчення громадянина України;

  • закордонний паспорт;

  • дипломатичний і службовий паспорти;

  • посвідчення моряка;

  • документи біженця, особи без громадянства;

  • документи для осіб, які потребують додаткового захисту.

Оновлена система кодів і типів документів набуде чинності від 1 січня 2026 року.

Уряд наголошує, що зміни спрямовані на уніфікацію та приведення у відповідність процедур оформлення й обліку документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що були названі країни, жителі яких можуть отримати український паспорт.

