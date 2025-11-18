- Дата публікації
Кабмін оновив типи документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство
Уряд оновив класифікацію документів для посвідчення особи та підтвердження громадянства.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1458, якою оновив класифікацію документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або визначають спеціальний статус особи.
Про це йдеться на сайті уряду.
Згідно з постановою, уряд уточнив коди типів для низки документів, серед яких:
паспорт громадянина України;
тимчасове посвідчення громадянина України;
закордонний паспорт;
дипломатичний і службовий паспорти;
посвідчення моряка;
документи біженця, особи без громадянства;
документи для осіб, які потребують додаткового захисту.
Оновлена система кодів і типів документів набуде чинності від 1 січня 2026 року.
Уряд наголошує, що зміни спрямовані на уніфікацію та приведення у відповідність процедур оформлення й обліку документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.
