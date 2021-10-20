Кабмін звільнив деяких чиновників: хто позбувся крісел

Рішення ухвалили під час засідання.
Кабінет Міністрів розглянув низку кадрових питань: одних чиновників звільнив, інших – призначив. Такі рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання уряду.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, звільнили з посади заступника генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо” Білана Олександра Михайловича. Натомість тимчасово обов'язки поклали на генерального директора концерну на Пересту Яна Івановича.
Крім того, крісел позбулися такі чиновники:
- Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Стоєцький Василь Федорович.
- Заступник Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Протас Святослав Вікторович.
Тимчасово поклали виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;
Крім звільнення, урядовці погодили призначення:
- Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;
- Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Губенка Віктора Григоровича головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;
- Назіма Володимира Івановича головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;
- Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Сірко Людмили Іванівни заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
- Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, під час засідання уряду Шмигаль повідомив, чи планують вводити повний локдаун у всій Україні. Також він заявив, що Україна повністю готова до початку опалювального сезону 2021-22.