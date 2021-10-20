Кабмін звільнив деяких чиновників: хто позбувся крісел

Рішення ухвалили під час засідання.

Кабінет Міністрів розглянув низку кадрових питань: одних чиновників звільнив, інших – призначив. Такі рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання уряду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, звільнили з посади заступника генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо” Білана Олександра Михайловича. Натомість тимчасово обов'язки поклали на генерального директора концерну на Пересту Яна Івановича.

Крім того, крісел позбулися такі чиновники:

Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Стоєцький Василь Федорович.

Заступник Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Протас Святослав Вікторович.

Тимчасово поклали виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;

Крім звільнення, урядовці погодили призначення:

Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;

Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Губенка Віктора Григоровича головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;

Назіма Володимира Івановича головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;

Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Сірко Людмили Іванівни заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, під час засідання уряду Шмигаль повідомив, чи планують вводити повний локдаун у всій Україні. Також він заявив, що Україна повністю готова до початку опалювального сезону 2021-22.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання