Кабмін звільнив деяких чиновників: крісел позбулися керівник Міграційної служби і заступники міністрів

Рішення ухвалили під час засідання.

Кабінет Міністрів під час засідання 29 вересня розглянув кадрові питання: звільнили деяких чиновників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін звільнив голову Державної міграційної служби Максима Соколюка. Натомість на його місце тимчасово призначив Наталію Науменко. Вона обіймала посаду першого заступника голови Міграційної служби.

Крім того, урядовці звільнили:

заступника голови Міністра закордонних справ Василя Боднара,

заступника Міністра енергетики Олексія Куракова,

першого заступника голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтина Гуру,

заступника голови Держагентства з енергоефективності Юрія Шафаренка,

першого заступника голови Держслужби експортного контролю Сергій Химченк,

очільницю Шосткинської райдержадміністрації Оксану Тарасюк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

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