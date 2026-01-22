Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони: Федоров назвав прізвища

Міністр оборони України Михайло Федоров / © Associated Press

Кабінет міністрів України 21 січня ухвалив рішення про звільнення п’яти заступників міністра оборони. Очільник Міноборони Михайло Федоров пояснив, що це початок глобальної перебудови менеджменту відомства для досягнення цілей війни.

Про це Федоров написав у Мережі.

«Перебудовуємо систему менеджменту МОУ, щоб досягнути цілей війни», — йдеться в заяві міністра.

Він поінформував, що 21 січня уряд ухвалив рішення про звільнення п’яти заступників міністра оборони: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.

Федоров подякував кожному з заступників за внесок у розвиток Міноборони, втілені проєкти та виконані завдання. Частина з цих посадовців продовжить роботу у команді відомства в інших напрямах у ролях радників або очільників проєктних офісів.

Міністр також анонсував появу найближчими тижнями нових членів команди, які відповідатимуть за важливі напрямки діяльності.

Федоров назвав причини кадрових змін у Міноборони

«Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці», — пояснив Федоров.

Він повідомив, що вже сформовано ключові етапи досягнення цілей. Перший з них — перебудова менеджменту, що є важливим кроком до зміни системи.

«Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити росію. Ми відкриті до нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї», — наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, Федоров представив нову стратегію відомства, ключовим етапом якої є повна перебудова менеджменту. За словами урядовця, Міноборони має трансформуватися з органу закупівель у центр цивільного нагляду та координації, де кожен працівник демонструє вимірювані результати. Головне завдання, поставлене президентом — створити систему, здатну зупинити ворога в небі та на землі через посилення асиметричних і кіберударів, що зробить ціну війни для Росії непосильною та примусить її до миру силою.