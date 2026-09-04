Кабмін звільнив Федорова з Запорізької ОВА і призначив на нову посаду

Іван Федоров / © УНІАН

Реклама

Кабінет міністрів України погодив кадрові зміни, звільнивши Івана Федорова з посади керівника Запорізької ОВА. Тепер він очолить Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це у повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Реклама

«Погоджено звільнення Федорова Івана Сергійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації», — вказано в заяві.

Реклама

Водночас із посади очільника Держагентства з відновлення уряд звільнив Сергія Сухомлина, який очолював відомство від вересня 2024 року. Змість нього призначено Федорова.

Крім цього, Кабмін звільнив Миколу Бойка з посади першого заступника голови Держагентства з відновлення.

Іван Федоров — біографія

Федоров народився 29 серпня 1988 року в Мелітополі Запорізької області. Вищу освіту здобував за напрямами економіки та державного управління. Закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет, навчався у Київському політехнічному інституті, має ступінь магістра державного управління та є кандидатом наук із державного управління.

Його кар’єра в органах місцевої влади розпочалася 2014 року в рідному Мелітополі. Там Федоров працював заступником міського голови.

Реклама

2019 року він перебрався до Києва, де очолив департамент транспортної інфраструктури КМДА. Втім, невдовзі повернувся до Запорізької області та став першим заступником ОДА.

Наступного року Федоров переміг на виборах міського голови Мелітополя та очолив місто.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація змінилася. 25 лютого 2022 року російські війська зайшли до Мелітополя. Федоров відмовився йти на співпрацю з окупаційними силами.

11 березня російські військові викрали міського голову. Момент його захоплення зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження. Викрадення Федорова спричинило акції протесту в окупованому місті. 13 березня мешканці Мелітополя вийшли на вулиці, вимагаючи звільнити мера та активістку Ольгу Гайсумову, яка брала участь в організації акцій спротиву російській окупації.

Реклама

16 березня 2022 року Федоров був звільнений. Його повернення стало можливим у межах обміну — українська сторона передала Росії дев’ятьох російських військовослужбовців строкової служби.

Після звільнення Федоров продовжив виконувати державну роботу вже на підконтрольній Україні території. У лютому 2024 року він очолив Запорізьку ОДА та став начальником Запорізької ОВА.

До слова, президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення заступників голів СБУ та ГУР через нещодавню стрілянину між їхніми підлеглими в Києві. Двоє безпосередніх учасників конфлікту вже отримали офіційні підозри, а розслідування перебуває на контролі генпрокурора.

Новини партнерів