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Кабмін звільнив заступника міністра оборони: в чому причина
За даними ЗМІ, він вирішив залишити свою посаду за власним бажанням.
Кабінет Міністрів України 18 квітня ухвалив рішення про звільнення генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.
"Хочу подякувати Івану Юрійовичу за роботу в надзвичайно складний період. Завдяки його зусиллям вдалося подолати низку викликів та забезпечити стабільність в одному з ключових напрямків діяльності міністерства", — написав Умєров.
Він також зазначив, що генерал-лейтенант Гаврилюк залишається частиною команди. За словами міністра, найближчим часом буде оголошено про нову сферу відповідальності посадовця.
"Продовжуємо працювати заради ефективної армії та нашої спільної перемоги", — додав Умєров.
Сам він з Житомирської області, народився 19 квітня 1971 року. Здобув вищу освіту у Сумському вищому артилерійському командному училищі та у Національній академії оборони України, Національному університеті оборони.
Іван Гаврилюк у 2020 році був звільнений у запас з військової служби та до 2022 року працював радником командувача Сил логістики ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він повернувся на службу до лав Збройних сил. У період з квітня по серпень 2022 року Гаврилюк очолював робочу групу України в Координаційному центрі з надання допомоги в Німеччині.
У жовтні 2023 року його було призначено на посаду заступника міністра оборони України, а вже з 17 травня 2024 року він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.
Нагадаємо, 15 квітня Кабмін підтримав ініціативу про зміну керівництва в Сумській обласній військовій адміністрації.