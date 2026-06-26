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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2223
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Качинський повернув Україні орден: Портников пояснив, чому вчинок має серйозні наслідки

Качинський демонстративно відмовився від українського ордена.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Ярослав Качинський

Ярослав Качинський / © ТСН.ua

Лідер опозиційної партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський заявив про повернення Україні ордена Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Це рішення викликає жаль.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников.

Польський політик назвав це політичним жестом солідарності з президентом Каролем Навроцьким, кандидатуру якого висувала партія «Право і справедливість». Водночас це рішення, наголошує Портников, викликало помітний резонанс, адже Качинський залишається однією з ключових фігур польської політики останніх десятиліть.

«Качинський, попри його анахронічне ставлення до питань історичної пам’яті та її ролі в майбутніх відносинах українського і польського народів, має беззаперечні заслуги перед Україною. Він був одним із перших іноземних політиків, який з’явився на Майдані 2013-го — і жоден портрет Бандери його не зупинив. Він був тією людиною, яка роками одноосібно добирала керівників Польщі, що згодом підтримали Україну 2022-го: без його рішення Анджей Дуда ніколи не став би президентом, а Матеуш Моравецький не очолив би польський уряд», — наголошує публіцист.

З його слів, підтримка Навроцького на виборах продемонструвала, що Качинський усвідомлює: його електорат починає зміщуватися в бік радикальних правих поглядів і  його партія має відповідати цій тенденції. Саме тому важливим є діалог українських політиків і громадських діячів із представниками правого табору Польщі.

«Ці люди мають усвідомити, що питання пов’язане не з українсько-польськими відносинами, не з політичною перспективою польських правих і навіть не з рейтингами президента. Питання пов’язане зі спадщиною Ярослава Качинського — якщо він вважає подальше існування Польщі на політичній мапі світу своєю спадщиною. Адже вся система союзів, яку Варшава вибудовувала після краху Радянського Союзу, зруйнована й існує лише у фантазіях західних політиків», — зауважує Портников.

Він акцентує на тому, що якщо теоретично РФ вдасться досягти успіху у війні, то «східний кордон Польщі стане кордоном тиску, а якщо до влади в Німеччині прийде якась "Альтернатива", такий самий вигляд матиме і західний кордон».

«Питання зовсім не в тому, чи буде в Ярослава Качинського орден Ярослава Мудрого. Питання в тому, яким буде майбутнє його польських нагород. Відповідь на це питання — не в союзах, які в недавньому минулому створювали польські політики, а у фіналі російсько-української війни», — підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, який отримав 2022-го. З його слів, це стане «вираженням ставлення не до українського народу, а до українських політичних еліт». Водночас він висловився, мовляв, не хотів загострювати конфлікт, але звинуватив в ескалації Україну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2223
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