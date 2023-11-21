Кадиров кинув виклик Путіну: ISW оцінив гучну заяву лідера Чечні

Лідер Рамзан Кадиров надалі намагається відзначитися в інформаційному просторі Росії, порушуючи загальноприйняті межі між головами суб'єктів (регіонів) країни і президентом Володимиром Путіним.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву чеченського лідера під час відеоконференції щодо оновлення парку громадського транспорту у російських регіонах. Так, Кадиров публічно запросив Путіна відвідати Чечню. Очільник республіки сказав, що чеченські старійшини "лаяли" його за те, що президент РФ давно не був у Чечні.

Путін не відповів прямо на запрошення Кадирова, а лише подякував йому та чеченському народу за їхню важку роботу у відновленні республіки.

В Інституті вважають, що таке публічне запрошення Путіна, який не відвідував Чечню від 2011 року, ставить російського диктатора у скрутне становище, адже він або ігнорує запрошення та ризикує поставитися до Кадирова зневажливо, або приймає запрошення та ризикує мати такий вигляд, ніби він піддається тиску чеченського лідера.

"Цей прихований завуальований виклик Путіну на публічному форумі є незвичайним і є явною спробою інформаційного позерства з боку Кадирова, який нещодавно намагався врівноважити очевидне бажання заслужити прихильність Путіна, водночас звертаючись до власних чеченських виборців", – йдеться в повідомленні ISW.

До слова, на думку ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, Кадиров першим оголосить про незалежність Чечні в разі падіння режиму Путіна.

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