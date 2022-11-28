"Кадиров може стати тією людиною, яка "принесе новій владі голову Путіна" — Пономарьов

На думку російського опозиціонера, для Кадирова завдання мінімум — бути лідером мусульман Росії, проте, ймовірно, він має амбіції на політичну кар’єру.

Глава Чечні Рамзан Кадиров має політичні амбіції і може стати тією людиною, яка "принесе новій владі голову Путіна".

Таку думку висловив колишній депутат держдуми РФ Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу FREEДОМ 28 листопада.

Пономарьов вважає, що для Кадирова завдання мінімум — бути лідером мусульман Росії, проте, ймовірно, він має амбіції на політичну кар’єру.

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"Думаю, що Рамзан точно гратиме в політичну гру. Тим більше, що Рамзан знову-таки має дуже надійний тил, йому є куди звалювати. На відміну від Путіна, Рамзан у будь-який момент часу може зібратися і відбути в Арабські Емірати. Там для цього все підготовлено. Там незрозуміло, що буде далі, але зараз він точно вважає, що у нього все там прикрито", — зазначив російський опозиціонер.

Пономарьов назвав три сценарії, які може реалізувати Кадиров.

"Варіант номер один — принести новій владі голову Путіна на великій срібній таці. Він легко може це реалізувати. І щобільше, я вважаю цей варіант найімовірнішим… Головне відчути, що час настав. Варіант номер два — оголосити незалежність Чечні й залишитися правителем відповідно незалежної Чечні в момент падіння влади в Москві, скажімо, зіграти на випередження. А варіант номер три — звалити в Емірати й жити у своє задоволення. Всі три варіанти абсолютно реальні", — вважає російський опозиціонер.

На думку Пономарьова, Кадиров робитиме вибір між першими двома варіантами, тому що третій — для нього дорівнює виходу на пенсію.

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук голову Чечні та "прихильника" Путіна Рамзана Кадирова.

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