Кадрові переставляння в уряді: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра економіки

Відомство 4 листопада очолила Юлія Свириденко.
Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки України.
Відповідні розпорядження з'явилися на Урядовому порталі.
Зазначається, що уряд ухвалив під час позачергового засідання. Так, було звільнено:
- Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);
- Глущенку Світлану Володимирівну з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);
- Голубицьку Христину Ігорівну з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади");
- Лева Михайла Олександровича з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади").
Як поідомлялося, 4 листопада Верховна Рада призначила чотирьох нових міністрів. Зокрема, Юлію Свириденко, яка була заступницею голови Офісу президента, призначено першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки. Кандидатуру Свириденко підтримало 256 нардепів.
Читайте також:
- Від перестановки крісел уряд Шмигаля лишається: що означає новий міністропад
- Кабмін призначив тимчасового керівника Держмитслужби: хто ним став