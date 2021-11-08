Кадрові переставляння в уряді: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра економіки

Відомство 4 листопада очолила Юлія Свириденко.

Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки України.

Відповідні розпорядження з'явилися на Урядовому порталі.

Зазначається, що уряд ухвалив під час позачергового засідання. Так, було звільнено:

Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);

з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням); Глущенку Світлану Володимирівну з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);

з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням); Голубицьку Христину Ігорівну з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади");

з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади"); Лева Михайла Олександровича з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади").

Як поідомлялося, 4 листопада Верховна Рада призначила чотирьох нових міністрів. Зокрема, Юлію Свириденко, яка була заступницею голови Офісу президента, призначено першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки. Кандидатуру Свириденко підтримало 256 нардепів.

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