Кадрові переставляння в уряді: сьогодні Рада голосуватиме за відставку п'ятьох міністрів

Кадрові переставляння в уряді: сьогодні Рада голосуватиме за відставку п'ятьох міністрів

Нових керівників міністерст оберуть вже за день - 4 листопада.

У середу, 3 листопада, голосувати за відставку одразу п'ятьох міністрів мають у Верховній Раді.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 листопада.

За власним бажанням уже пішов віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський. Він також очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У це міністерське крісло, ймовірно, сяде голова Митної служби Павло Рябікін.

Олексій Резніков, котрий теж добровільно залишив посаду віце-прем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, може очолити Міністерство оборони. Наразі цю посаду очолює Андрій Таран.

Новини України: голосувати за відставку одразу 5 міністрів сьогодні мають у Верховній Раді

Реінтеграцією тимчасово окупованих територій, ймовірно, опікуватиметься депутатка від "Слуг народу" Ірина Верещук.

Посаду ж першого віцепрем'єр-міністра, мыныстра економіки Олексія Любченка віддадуть заступниці керівника Офісу президента - Юлії Свириденко.

За звільнення міністрів у Раді депутати почнуть голосувати за дві години. До слова, вже завтра мають взятись за призначення нових урядовців.

Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про відставку: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Згодом зачву на звільнення написав перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко та міністр оборони України Андрій Таран.

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