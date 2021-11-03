Кадрові переставляння в уряді: сьогодні Рада голосуватиме за відставку п'ятьох міністрів

Нових керівників міністерст оберуть вже за день - 4 листопада.
У середу, 3 листопада, голосувати за відставку одразу п'ятьох міністрів мають у Верховній Раді.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 листопада.
За власним бажанням уже пішов віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський. Він також очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У це міністерське крісло, ймовірно, сяде голова Митної служби Павло Рябікін.
Олексій Резніков, котрий теж добровільно залишив посаду віце-прем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, може очолити Міністерство оборони. Наразі цю посаду очолює Андрій Таран.
Реінтеграцією тимчасово окупованих територій, ймовірно, опікуватиметься депутатка від "Слуг народу" Ірина Верещук.
Посаду ж першого віцепрем'єр-міністра, мыныстра економіки Олексія Любченка віддадуть заступниці керівника Офісу президента - Юлії Свириденко.
За звільнення міністрів у Раді депутати почнуть голосувати за дві години. До слова, вже завтра мають взятись за призначення нових урядовців.
Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про відставку: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Згодом зачву на звільнення написав перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко та міністр оборони України Андрій Таран.