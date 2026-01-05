Кадрові ротації Зеленського: усе про ключові зміни, які влаштував президент

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 2 січня розпочав і досі проводить масштабні кадрові зміни як у політиці, так і у спецслужбах. Ці зміни глава держави пояснив формуванням двох треків — переговорного, який працюватиме на закінчення війни, та військового — у разі, якщо Росія відмовиться від мирного процесу.

Усе про кадрові ротації в Україні за останні дні читайте на ТСН.ua.

Кирило Буданов — керівник Офісу президента

2 січня Зеленський поінформував, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову стати керівником Офісу президента. Головний військовий розвідник відповів згодою і того ж дня президент своїм указом призначив його на посаду.

«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», — пояснював свій вибір президент.

Він зауважив, що в Буданова є спеціальний досвід на цих напрямах та достатня сила для досягнення результатів. Зеленський доручив новому керівнику ОП разом із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, іншими керівниками та інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави, а також подальші кроки.

До слова, за оцінками політолога Георгія Чижова, призначення Буданова головою ОП стало ключовим етапом «великого перезавантаження» влади. У Москві це рішення сприйняли болісно, адже ексначальник ГУР має статус особистого ворога Кремля, тоді як у США його вважають надійним і зрозумілим партнером. Головним викликом для нового керівника президентського офісу стане перехід від ролі розвідника до цивільного менеджера, а його авторитет має посилити позиції України на дипломатичному фронті та в переговорних процесах.

Зміни в Силах оборони

Президент 2 січня заслухав заступника керівника ОП Павла Палісу та повідомив, що той опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами і військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.

«Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами», — повідомив Зеленський.

Михайло Федоров може стати міністром оборони

Також 2 січня Зеленський запропонував кандидатуру віцепрем’єра Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

«Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів», — зазначив президент.

Нове завдання Міноборони — додати війську технологічності. Зеленський нагадав, що у грудні 2025 року Україна вийшла на виробництво понад 1000 дронів-перехоплювачів на добу, і ці темпи потрібно нарощувати.

Денис Шмигаль може стати міністром енергетики

3 січня після зустрічі з чинним міністром оборони Денисом Шмигалем, Зеленський повідомив, що урядовець стане віцепрем’єром — міністром енергетики. Президент подякував Шмигалю за системну роботу в Міноборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту України.

«Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб», — акцентував очільник держави.

Зеленський провів консультації з прем’єркою Юлією Свириденко щодо призначення Шмигаля на нову посаду. Також він сподівається на підтримку відповідного рішення з боку Верховної Ради.

Оновлення ДБР

Зеленський анонсував оновлення у Державному бюро розслідувань. Він доручив підготувати та оперативно скерувати на розгляд парламенту пропозиції про оновлення ДБР. Законопроєкт уже найближчим часом буде внесено на розгляд Ради.

«Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту», — заявив глава держави, не уточнивши суть змін.

Чи замінять Олександра Сирського?

Попри системні зміни, які влаштував Зеленський, він чітко дав зрозуміти, що радикальних кроків щодо кадрових перестановок у керівництві ЗСУ наразі не планується.

«Ми не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається», — наголосив президент.

Сергій Кислиця — перший заступник голови ОП

5 січня Зеленський призначив Сергія Кислицю на посаду першого заступник керівника Офісу президента.

На новій посаді перед Кислицею стоятимуть такі ключові завдання:

Забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні.

Розвиток двосторонньої роботи з країнами-союзниками.

Синхронізація дій Офісу президента із системою МЗС для єдності зовнішньої політики.

Водночас Кислиця не залишить дипломатичний фронт, а продовжить роботу і в переговорному процесі.

Як Зеленський пояснює кадрові зміни?

Напередодні Зеленський пояснив кадрові перестановки підготовкою двох стратегічних треків: військового та переговорного. Призначення Федорова міністром оборони має прискорити технологічну трансформацію армії, тоді як перехід Буданова на посаду голови Офісу президента та Кислиці до ОП покликані посилити дипломатичну групу для завершення війни.

Сергій Дейнеко — радник очільника МВС

4 січня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про призначення очільника Держприкордонслужби Сергій Дейнека своїм радником.

«На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби», — розповів Клименко.

Президент та очільник МВС також визначили кандидатури на посаду нового керівника ДПСУ. Призначення відбудеться найближчим часом.

Заміна очільників ОВА у п’яти областях

Зеленський анонсував невдовзі призначення нових очільників обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах України: на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Тернопільщині та Буковині. Президент провів співбесіди з кандидатами.

«Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям», — зазначив глава держави.

Прізвища нових очільників ОВА президент анонсував після завершенню формальних процедур із підготовки призначень.

«Ключове — посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України», — додав Зеленський.

Відставка Василя Малюка

Очільник СБУ Василь Малюк 5 січня оголосив про свою відставку. Водночас він вказав, що залишається системі спецслужби втілювати в життя асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

Зеленський своєю чергою заявив, що доручив Малюку зробити напрямок українських асиметричних операцій найсильнішим у світі.

«Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ», — йдеться у дописі президента.

Т. в. о. голови СБУ — Євген Хмара

Зеленський цього ж дня підписав указ про призначення начальника Центру спецоперацій «А» СБУ Євгена Хмару на посаду тимчасового виконувача обов’язки очільника спецслужби.

Окрім того, іншим своїм указом №18/2026 «Про окремі питання організації діяльності Служби безпеки України» президент установив, що:

голова СБУ має першого заступника і чотирьох заступників.

У разі тимчасової відсутності очільника спецслужби його повноваження здійснює перший заступник голови СБУ, а за відсутності першого заступника — визначений головою його заступник.

У період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника СБУ тимчасовий виконувач повноваження голови спецслужби може бути визначений президентом України.

Важливі зустрічі Зеленського з представниками СБУ

5 січня Зеленський зустрівся з полковником СБУ Василем Козаком та з генерал-майором СБУ Олександром Покладом.

Щодо Козака Зеленський сказав, що він — один із тих воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні операції. Саме за такі бойові результати глава держави відзначив полковника званням Герой України.

«Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись», — повідомив президент.

Після зустрічі з Покладом Зеленський зазначив, що захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились. За його словами, цей напрям розвиватиметься надалі.

«Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України», — вказав глава держави.

Христя Фріланд отримала посаду в ОП

Зеленський 5 січня призначив колишню канадську міністерку Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Вона фахово володіє саме такими питаннями і має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Президент пояснив, що на сьогодні Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість — заради відновлення країни, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни.

Співпраця з Дмитром Кулебою

Президент України цього ж дня зустрівся з ексочільником МЗС України Дмитром Кулебою, обговорив з нимполітичну та інформаційну ситуацію навколо держави. Зеленський наголосив на важливості того, аби український погляд на речі у світі був представлений достатньо сильно.

«Радий, що Дмитро — в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!» — йдеться у заяві глави держави.