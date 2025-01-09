Кадрові зміни у податковій: Кравченко взявся за скандальні департаменти

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін, які торкнулися як центрального апарату служби, так і регіональних управлінь.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, з центрального апарату звільнено керівників двох департаментів, а саме директора Департаменту управління ризиками Марину Баряхтар і очільника Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігоря Чугуєва.

Також він повідомив про звільнення керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

Як раніше писали ЗМІ, саме акцизний напрямок, а також блокування податкових накладних та віднесення підприємств до ризикових було сферою впливу так званої «групи Монако».