Кадрові зміни в Кабміні: комітети рекомендували призначити 8 нових міністрів

Вісім українських міністерств отримають нових очільників, якщо Рада підтримає пропозиції комітетів.

Профільні Комітети Верховної Ради України рекомендували призначити нових осіб на посади очільників восьми міністерств. А ще – прийняти відставку віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі 5 вересня.

Так, профільні комітети парламенту рекомендували призначити:

Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів;

Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій;

Світлану Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів;

Матвія Бідного міністром молоді та спорту;

Ольгу Стефанішину міністром юстиції;

Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості;

Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства,

Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій.

Окрім того, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендував Раді прийняти відставку Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада задовольнила прохання про відставку міністра стратегпрому Олександра Камишіна, віцепрем'єрки – міністерки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля Руслана Стрільця та голови Мін'юсту Дениса Малюськи.

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