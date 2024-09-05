Кадрові зміни в Кабміні: комітети рекомендували призначити 8 нових міністрів

Вісім українських міністерств отримають нових очільників, якщо Рада підтримає пропозиції комітетів.
Профільні Комітети Верховної Ради України рекомендували призначити нових осіб на посади очільників восьми міністерств. А ще – прийняти відставку віцепрем’єрки Ірини Верещук.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі 5 вересня.
Так, профільні комітети парламенту рекомендували призначити:
- Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів;
- Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій;
- Світлану Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів;
- Матвія Бідного міністром молоді та спорту;
- Ольгу Стефанішину міністром юстиції;
- Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості;
- Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства,
- Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій.
Окрім того, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендував Раді прийняти відставку Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада задовольнила прохання про відставку міністра стратегпрому Олександра Камишіна, віцепрем'єрки – міністерки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля Руслана Стрільця та голови Мін'юсту Дениса Малюськи.
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