Кадрові зміни в уряді: Арахамія анонсував ротацію "трьох-чотирьох міністрів"

Нардеп зізнався, що знайти кандидатів на посаду міністрів важко, адже люди не хочуть йти працювати в уряд.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів".

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.

"Планується три-чотири кадрових заміни. Але ми не будемо їх анонсувати наперед, тому що це може нашкодити певному міністерству. Тому що наступного ж дня після того, як журналісти дали заголовки про те, що такий-то міністр іде, його вже ніхто не слухається, він не може виконувати свої обов'язки", — пояснив Арахамія.

За його словами, фракція "Слуга народу" ще півтора місяці тому розпочала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів. Нардеп зізнався, що знайти кандидатів важко, адже люди не хочуть йти працювати в уряд.

"Більшість людей нормальних, яких ми хочемо, вони відмовляються йти в міністерство", — сказав він.

Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.

"Його ж тільки призначили... Якби хтось і хотів, то це виглядає безглуздо. Ні, не думаю, що це можливо", — сказав нардеп.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера парламенту.

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