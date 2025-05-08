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Кадиров поговорив з Путіним про відставку: "Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені"
Після розмови з Путіним Кадиров заявив, що продовжить роботу за наказом президента РФ.
Лідер Чечні Рамзан Кадиров провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним про своє можливе звільнення з посади.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
За підсумками робочої зустрічі з Путіним Кадиров повідомив, що виконує його наказ про продовження своєї роботи.
«На завершення Володимире Володимировичу, коментуючи останні міркування в Інтернеті, знову процитував відомі слова Марка Твена: „Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені“. Додав, що нам ще працювати і працювати. Наказ верховного головнокомандувача виконую«, — заявив чеченський лідер.
Нагадаємо, напередодні Кадиров у коментарі журналістам прокоментував чутки про свою можливу відставку. За словами лідера Чечні, він не лише знає про ці чутки, але й сам ініціював таке рішення.
Після цього аналітики Інституту вивчення війни висловили думку, що Путін міг відхилити прохання Кадирова про відставку.
Зауважимо, у березні російське видання «Важные истории» заявляло, що Кадиров вступив у конфлікт із Путіним. Причиною конфлікту стало те, що чеченський лідер самостійно вів переговори з монархіями Близького Сходу про безпеку своєї великої родини.