Кая Каллас скликає екстрену зустріч через майбутній саміт США і Росії — подробиці

Кая Каллас / © Associated Press

Голова європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про скликання наради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 11 серпня для обговорення можливих результатів саміту між президентами США та Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Кая Каллас наголосила на необхідності включення України та Євросоюзу до будь-яких домовленостей про припинення війни. Вона підкреслила, що це питання безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

“Сполучені Штати мають можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС”, — зазначила Каллас у листі, надісланому електронною поштою.

Кая Каллас наголосила, що міжнародне право визначає всі тимчасово окуповані території як частину України. За її словами, будь-які домовленості не повинні слугувати підставою для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю на Алясці.