Кая Каллас скликає екстрену зустріч через майбутній саміт США і Росії — подробиці
Кая Каллас 11 серпня проведе зустріч міністрів закордонних справ ЄС, щоб обговорити наслідки майбутнього саміту між США та Росією.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про скликання наради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 11 серпня для обговорення можливих результатів саміту між президентами США та Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Кая Каллас наголосила на необхідності включення України та Євросоюзу до будь-яких домовленостей про припинення війни. Вона підкреслила, що це питання безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.
“Сполучені Штати мають можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС”, — зазначила Каллас у листі, надісланому електронною поштою.
Кая Каллас наголосила, що міжнародне право визначає всі тимчасово окуповані території як частину України. За її словами, будь-які домовленості не повинні слугувати підставою для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю на Алясці.