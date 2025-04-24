Кая Каллас відреагувала на цинічний удар Росії по Києву

Кая Каллас. / © Associated Press

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Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас прокоментувала нічну комбіновану атаку на Київ вночі 24 квітня.

Про це вона написала у Мережі Х.

З її слів, хоча Росія "заявляє про прагнення до миру, вона завдала смертельного авіаудару по Києву".

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"Це не прагнення до миру – це знущання з нього. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними", – наголосила висока представниця ЄС.

Нагадаємо, Латвія також відреагувала на нічну атаку РФ. Міністерка закордонних справ Байба Браже назвала Володимира Путіна “м’ясником”, який “хоче війни”.

Дата публікації 09:36, 24.04.25 Кількість переглядів 198 Київ пережив масовану атаку: біля метро Лукянівка знову побили МакДоналдс