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Кая Каллас відреагувала на цинічний удар Росії по Києву
Росія не прагне до миру, наголошує дипломатка.
Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас прокоментувала нічну комбіновану атаку на Київ вночі 24 квітня.
Про це вона написала у Мережі Х.
З її слів, хоча Росія "заявляє про прагнення до миру, вона завдала смертельного авіаудару по Києву".
"Це не прагнення до миру – це знущання з нього. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними", – наголосила висока представниця ЄС.
Нагадаємо, Латвія також відреагувала на нічну атаку РФ. Міністерка закордонних справ Байба Браже назвала Володимира Путіна “м’ясником”, який “хоче війни”.