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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кая Каллас відреагувала на цинічний удар Росії по Києву

Росія не прагне до миру, наголошує дипломатка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кая Каллас.

Кая Каллас. / © Associated Press

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас прокоментувала нічну комбіновану атаку на Київ вночі 24 квітня.

Про це вона написала у Мережі Х.

З її слів, хоча Росія "заявляє про прагнення до миру, вона завдала смертельного авіаудару по Києву".

"Це не прагнення до миру – це знущання з нього. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними", – наголосила висока представниця ЄС.

Нагадаємо, Латвія також відреагувала на нічну атаку РФ. Міністерка закордонних справ Байба Браже назвала Володимира Путіна “м’ясником”, який “хоче війни”.

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