- Політика
"Калінінград буде знищений у перші години": Годжес про наслідки нападу РФ на країну НАТО
Годжес визнає, що у НАТО був шанс зупинити Росію на початку повномасштабного вторгнення до України, про яке там знали.
Якби Росія в 2025 році атакувала Польщу так само, як вона атакувала Україну, її б знищили сили ВПС і сухопутні війська НАТО. Калінінград був би ліквідований у перші ж годин.
Про це розповів екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес.
«У перші години — Калінінграда немає. Всі російські об’єкти знищені. Будь-які військові обєкти у Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні», — зазначив Ходжес.
Годжес запевняє: якби Захід був краще підготовлений і одразу сказали Росії: «Не смійте цього робити! Інакше ми дамо Україні усе необхідне і допоможемо відновити її суверенітет», якби це стало чіткою ціллю, то зараз ситуація була б зовсім іншою. І Україна була б у зовсім іншому становищі.
«Замість цього ми витратили роки на розмови у дусі: „А раптом Росія застосовує ядерну зброю?“ або „Ми маємо вести переговори про вхід Росії з української території“, — завершив генерал.
Раніше Трамп знову висловив впевненість у тому, що йому вдасться досягти миру в Україні.
«Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива», — сказав Трамп.