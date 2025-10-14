"Калінінград буде знищений у перші години": Годжес про наслідки нападу РФ на країну НАТО

Бен Годжес / © Getty Images

Реклама

Якби Росія в 2025 році атакувала Польщу так само, як вона атакувала Україну, її б знищили сили ВПС і сухопутні війська НАТО. Калінінград був би ліквідований у перші ж годин.

Про це розповів екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес.

«У перші години — Калінінграда немає. Всі російські об’єкти знищені. Будь-які військові обєкти у Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні», — зазначив Ходжес.

Реклама

Годжес запевняє: якби Захід був краще підготовлений і одразу сказали Росії: «Не смійте цього робити! Інакше ми дамо Україні усе необхідне і допоможемо відновити її суверенітет», якби це стало чіткою ціллю, то зараз ситуація була б зовсім іншою. І Україна була б у зовсім іншому становищі.

«Замість цього ми витратили роки на розмови у дусі: „А раптом Росія застосовує ядерну зброю?“ або „Ми маємо вести переговори про вхід Росії з української території“, — завершив генерал.

Раніше Трамп знову висловив впевненість у тому, що йому вдасться досягти миру в Україні.

«Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива», — сказав Трамп.