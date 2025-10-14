ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1313
Час на прочитання
1 хв

"Калінінград буде знищений у перші години": Годжес про наслідки нападу РФ на країну НАТО

Годжес визнає, що у НАТО був шанс зупинити Росію на початку повномасштабного вторгнення до України, про яке там знали.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Бен Годжес

Бен Годжес / © Getty Images

Якби Росія в 2025 році атакувала Польщу так само, як вона атакувала Україну, її б знищили сили ВПС і сухопутні війська НАТО. Калінінград був би ліквідований у перші ж годин.

Про це розповів екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес.

«У перші години — Калінінграда немає. Всі російські об’єкти знищені. Будь-які військові обєкти у Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні», — зазначив Ходжес.

Годжес запевняє: якби Захід був краще підготовлений і одразу сказали Росії: «Не смійте цього робити! Інакше ми дамо Україні усе необхідне і допоможемо відновити її суверенітет», якби це стало чіткою ціллю, то зараз ситуація була б зовсім іншою. І Україна була б у зовсім іншому становищі.

«Замість цього ми витратили роки на розмови у дусі: „А раптом Росія застосовує ядерну зброю?“ або „Ми маємо вести переговори про вхід Росії з української території“, — завершив генерал.

Раніше Трамп знову висловив впевненість у тому, що йому вдасться досягти миру в Україні.

«Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива», — сказав Трамп.

Дата публікації
Кількість переглядів
1313
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie