Підштовхування Зеленського до переговорів з РФ: Каллас розкритикувала західних лідерів

Західним лідерам не варто підштовхувати президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів з агресоркою Росією. Натомість - необхідно забезпечити реальність своїх обіцянок щодо гарантій безпеки Києву.

Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, в інтерв'ю Financial Times.

Дипломатка наголошує, що немає сенсу тиснути на Зеленського для обговорення миру, коли російський "фюрер" Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.

"Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. Чому немає спокою? Тому що Росія не хоче миру", - сказала вона.

Каллас наголошує на важливості та необхідності підтримки України. З її слів, це " зараз набагато дешевше, ніж потім терпіти війну".

"Росія не змінила своїх цілей. Я маю на увазі, що ми маємо бути дуже чесними з собою в цьому відношенні. Що ми насправді робимо зараз?", - сказала Каллас.

Нагадаємо, західні та українські політики активно обговорюють сценарії закінчення війни в Україні 2025 року. Зокрема, Financial Times повідомляло про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці з західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне вирішення питання окупованих Росією територій у майбутньому.

Суперечка Орбана із Зеленським: "Пропозиція вже на столі!"

Читайте також: