Каллас відповіла, чи наважиться Путін зустрітися з Зеленським у четвер

Верховна представниця ЄС Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Верховна представниця ЄС Кая Каллас вважає, що зустріч президентів України та Росії не відбудеться цього тижня.

Про це пише Politico.

Каллас заявила, що хоча президент України Володимир Зеленський ухвалив правильне рішення, прийнявши запрошення президента Росії Володимира Путіна зустрітися в Туреччині в четвер, “велике питання” в тому, чи готовий Путін насправді зустрітися з Зеленським там.

Реклама

“Я думаю, це добрий хід, якщо вони сядуть за стіл переговорів. Я думаю, це мають бути переговори Зеленського та Путіна, але я не думаю, що [Путін] наважиться”, — сказала Каллас.

Після понад три роки після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Путін цього тижня запропонував Зеленському прямі переговори “без будь-яких попередніх умов”. Зеленський назвав слова Путіна блефом, але додав, що Україна ухвалить мирні переговори лише в тому разі, якщо Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню — пропозицію, яку Сполучені Штати зробили два місяці тому.

Росія навряд чи погодиться на припинення вогню, але Зеленський у будь-якому разі може з'явитися на переговорах.

“Американці намагаються насправді тримати двері відчиненими, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Можливо, тому вони не надто тиснули на РФ. Але тепер минуло вже понад 60 днів, і нам потрібно побачити якісь інші кроки, щоб ви побачили Путіна за столом переговорів”, — заявила Каллас у вівторок.

Реклама

Колишня прем'єр-міністерка Естонії також наголосила, що нічого не варто обговорювати про Україну без України.

“Якщо ми побачимо, що [Росія і США] погоджуються на речі, які є абсолютно неприйнятними для України чи для Європи, то це дійсно не може спрацювати”, — сказала вона.

Раніше у Кремлі заявили, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі, які мають відбутися 15 травня, буде озвучено, коли надійде вказівка від диктатора Володимира Путіна.