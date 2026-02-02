Каллас висловилася про «дуже складні поступки» України

Кая Каллас. / © Associated Press

Україна готова піти на поступки задля завершення війни. Втім, на неї чинять великий тиск і поступки можуть бути «дуже складними».

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час виступу на конференції з безпеки в Осло, повідомляє The Guardian.

З її слів, «проблема полягає в тому, що на українців чиниться великий тиск, щоб вони пішли на дуже складні поступки». Втім, через це існує ризик «розмити картину, де насправді полягає проблема».

«Якщо згадати останні 100 років, то Росія атакувала щонайменше 19 країн, деякі з них аж 3 або 4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію», — акцентувала дипломатка.

Каллас вважає, що Європа повинна наполягати на поступках від агресорки Російської Федерації. Зокрема, обмеження кількості її військових, армійських та ядерних озброєнь, а також вимагати відповідальності «за злочини, які вона скоїла».

Євродипломатка зауважила, що росіяни намагаються зосередитися на переговорах зі США, щоб уникнути складних розмов. В Москві бачать, що «розмови з американцями допомагають їм з максималістськими вимогами, які вони навіть не подолали військовим шляхом».

Саме тому ЄС має «дуже чітку роль» у ретельній перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни переконані, що РФ намагається показати зовнішній аудиторії, що нібито вона є охочою до переговорів. Втім, це лише маска, щоб отримати контроль над усією Донецькою областю дипломатичними засобами. Водночас ISW продовжує оцінювати, що передавання решти Донбасу Росії було б стратегічною помилкою.