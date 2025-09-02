Каллас заявила, що Трамп занадто лагідний з Путіним

Кая Каллас. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, здається, "дуже терплячим" до диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, на полях стратегічного форуму у словенському місті Бледа, повідомляє “Радіо Свобода”.

Очільниця євродипломатії Кая Каллас привітала дипломатичні зусиллям Трампа. Окремо похваливши вторинні мита США проти торговельних партнерів Москви. Втім, посадовиця зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", - наголосила європейська чиновниця.

Нагадаємо, раніше Каллас заявляла, що Путін "просто сміється" з вимог Трампа припинити вбивства. З її слів, Україна, США, країни Європи прагнуть миру та докладають усіх дипломатичних зусиль для його досягнення. Втім, цього не скажеш про Росію. Каллас наголошує, що Кремль звоілкає, “просто сміється - не зупиняє вбивства, а збільшує їх кількість бомбардування України”.