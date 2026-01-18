Каллас закликала союзників не відволікатися від війни в Україні

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Верховна представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас вважає, що Китай і Росія отримують вигоду від розбрату між Європою та США.

Про це вона написала у соцмережі Х.

Каллас зауважила, що загрозу безпеці Гренландії, якщо така є, можна вирішити всередині НАТО. Натомість мита, які анонсував Трамп, можуть зробити Європу та Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне процвітання.

Реклама

«Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікати нас від нашого основного завдання — допомогти припинити війну Росії проти України», — зазначила Каллас.

Нагадаємо, Каллас під час закритої зустрічі з євродепутатами дозволила собі похмурий жарт через геополітичний хаос, який охопив світ — від забаганок Трампа щодо Гренландії до війни в Україні.

Кая Каллас приватно сказала законодавцям, що у світі склалася така ситуація, що зараз, ймовірно, «гарний момент», щоб почати пиячити.