Камала Гарріс і війна в Україні: як віцепрезидентка США впливала на перебіг подій

Камала Гарріс продемонструвала важливу роль у підтримці України у війні проти РФ. Тому її ймовірне президентство у США може зіграти Україні лише на руку.

Камала Гарріс, віцепрезидентка США і кандидатка на президентських виборах від Демократичної партії, відіграє ключову роль у зовнішньополітичних рішеннях США щодо війни в Україні. Її обережний, але рішучий підхід до складних питань національної безпеки допомагав формувати політику США щодо підтримки українського опору проти російської агресії. Гарріс брала активну участь у плануванні та ухваленні рішень, що стосуються військової підтримки України, демонструючи стратегічну далекоглядність і вміння діяти в кризових ситуаціях.

Про це пише The Washington Post.

Гарріс попередила Зеленського про вторгнення Росії?

Одним із найважливіших моментів участі Гарріс у війні в Україні стало її залучення на ранніх етапах, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. В жовтні 2021 року, коли генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, попередив адміністрацію про підготовку Росії до масштабного вторгнення, Гарріс наполегливо вимагала від військових конкретних деталей. Вона цікавилася, як швидко російські війська можуть просуватися, які підрозділи беруть участь та які їхні можливості.

Також читайте Гарячі дебати Трампа і Гарріс: що вони сказали про Україну та війну

Ці розмови підготували ґрунт для рішучих дій Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року. За кілька днів до вторгнення, вона особисто передала президенту України Володимиру Зеленському важливі розвідувальні дані, попередивши його про неминучість наступу Росії. Незважаючи на сумніви Зеленського, який спочатку поставив під питання кількість військ, Гарріс була категорична: "Ви помиляєтесь, вони йдуть туди". Вона також запитувала, чи має український лідер план захисту Києва та чи готовий він до можливого відступу.

Ця рішучість Гарріс стала критичним моментом у відносинах між США та Україною, і підкреслила важливість вчасної розвідки та стратегічної готовності.

Підтримка України: баланс між допомогою та ескалацією

Впродовж війни Камала Гарріс разом з президентом Джо Байденом активно підтримувала Україну, водночас намагаючись уникнути прямого військового конфлікту між США і Росією. Її роль полягала в тому, щоб сприяти ухваленню рішень, які б допомогли українській армії, але не призвели до небажаної ескалації війни на міжнародному рівні.

Також читайте Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах

Зокрема, Гарріс була залучена до обговорення питання про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Вона детально аналізувала ризики та можливості використання цих ракет проти російських цілей, зокрема в окупованому Криму. Гарріс запитувала, чи не варто зосередитися на завданнях ударів по військових об'єктах у Криму, замість того, щоб розширювати війну на територію Росії. Одним із ключових ризиків, який вона розглядала, було те, що Росія може у відповідь передати ракети своїм союзникам, що могло б загрожувати безпеці Ізраїлю та стабільності в Червоному морі.

Криза ядерної загрози: як Гарріс впоралася з викликами

Восени 2022 року Росія дала зрозуміти, що може вдатися до тактичної ядерної зброї, якщо ситуація на полі бою продовжить погіршуватися. Гарріс брала активну участь у кризових нарадах щодо можливих варіантів розвитку подій і реакції США у разі такого сценарію. Вона обговорювала питання використання ядерної зброї Росією, її наслідки для України та світу, а також можливі кроки у відповідь з боку США та НАТО.

Гарріс запитувала військових та аналітиків про те, наскільки серйозними можуть бути наслідки застосування Росією тактичної ядерної зброї: скільки буде жертв, яка може бути реакція світової спільноти, і як це вплине на конфлікт загалом. Зрештою, російська сторона утрималася від застосування ядерної зброї, але роль Гарріс у цьому процесі стала важливим елементом політичної стратегії США щодо війни.

На тлі постійних обговорень військової підтримки України, Гарріс завжди наголошувала на необхідності стратегічного підходу. Вона розуміла, що будь-яке рішення має враховувати не лише короткострокову користь для України, але й довгострокові наслідки для світової безпеки.

Майбутнє президентство Гарріс: що можна очікувати від неї у контексті України

Як кандидатка у президенти, Камала Гарріс, ймовірно, продовжить політику підтримки України, яку вона вже демонструвала на посаді віцепрезидентки. Її обережний, але рішучий підхід до військової допомоги, а також здатність діяти в критичних ситуаціях можуть стати основою її зовнішньої політики в майбутньому.

The Washington Post пише, що Гарріс на посаді президента, безсумнівно, продовжить лінію на зміцнення обороноздатності України та стримування російської агресії, одночасно уникаючи масштабних конфліктів між великими державами. Вона має потенціал стати лідером, який зможе ефективно керувати нацією в умовах глобальних викликів, зокрема у питаннях війни та миру.

Читайте також: