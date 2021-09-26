"Камінь спотикання": у Путіна звинуватили Україну у мовляв спробах змінити "Мінські" домовленості

У Путіна традиційно звинуватили Україну у начебто невиконанні "Мінських домовленостей".

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але для організації їхніх особистих перемовин "каменем спотикання" мовляв є позиція Києва щодо "Мінських" угод.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми перебуваємо в ситуації, коли робота з реалізації "Мінського" комплексу заходів зайшла до глухого кута", - висловився спікер російського президента.

Він традиційно звинуватив Україну у мовляв невиконанні "Мінських" домовленостей і висловився, що начебто "глухий кут" пов'язаний саме з позицією Києва.

"Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами", - висловився він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі формат ведення переговорів з Росією треба змінювати. Він наголосив на важливості оновлення Мінського переговорного процесу. На думку українського президента, "Мінськ" повинен бути гнучким. Також Зеленський підтримує залучення до мирних перемовин інших держав, що може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зміна Мінських домовленостей, оновити які пропонує український президент Володимир Зеленський для врегулювання конфлікту на Сході, може привести до "різанини" на Донбасі.

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